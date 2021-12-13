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Происшествия13 декабря 2021 10:35

Три человека погибли в ДТП под Гатчиной утром 13 декабря

На объездной дороге столкнулись «Лексус» и «Хендэ»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Полиция проверяет обстоятельства ДТП с тремя погибшими.

Полиция проверяет обстоятельства ДТП с тремя погибшими.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Три человека стали жертвами ДТП, произошедшего утром в понедельник на объездной дороге Гатчины. Около 8:00 здесь столкнулись «Лексус» и «Хендэ». В результате столкновения погиб водитель «Хендэ» и два человека из «Лексуса».

- В поселке Новый свет на Гатчинской объездной трассе произошло лобовое столкновение автомобиля «Лексус» и автомобиля «Хендэ Крета». В результате произошедшего от полученных телесных повреждений скончался 68 – летний водитель «Креты» и двое пассажиров «Лексуса», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель «Лексуса» госпитализирован в тяжелом состоянии.

На место ЧП выезжали спасатели МЧС, чтобы достать из искореженных машин погибших и пострадавших. По факту ДТП полицией начата проверка.