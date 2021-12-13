Школьники в Петербурге могут уйти на зимние каникулы с 25 декабря

Смольный разрешил школьникам Петербурга уйти на каникулы с 25 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный 13 декабря 2021 года принял решение о том, как будут проходить зимние каникулы в школах Санкт-Петербурга. Официально отдых начнется с 29 декабря, как и было запланировано. Однако дети могут отправиться на отдых уже с 25 декабря. Об этом рассказала вице-губернатор города Ирина Потехина.

- Официально зимние каникулы начинаются 29 декабря. Уже к концу следующей недели будут выставлены все оценки и проведены все школьные елки. В принципе можно было бы и уходить на каникулы, - отметила Потехина.

Однако если родители готовы оставить своих детей дома, либо уехать на дачу или в отпуск, то они могут начать каникулы уже с 25 декабря.

Также принято решение, что последние два дня четверти - 27 и 28 декабря - школы Петербурга будут работать по свободному расписанию. То есть каждое учебное заведение будет само решать, будут ли в эти дни проходить уроки, либо же организуют кружки или экскурсии.