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Здоровье13 декабря 2021 10:57

Более 600 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации в Петербурге

За минувшие сутки были госпитализированы 270 человек
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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270 человек госпитализировали с коронавирусом в больницы в Петербурге

270 человек госпитализировали с коронавирусом в больницы в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За выходные в Санкт-Петербурге немного спал уровень суточной госпитализации больных коронавирусом. По данным Смольного на 13 декабря 2021 года в больницах оказались еще 270 человек.

- Также накануне были выписаны из больниц 128 пациентов, - рассказали в городской администрации.

Всего для приема инфицированных в Петербурге развернуто 7,9 тысяч коек. Из них на данный момент заняты более 5,8 тысяч мест.

Сейчас в тяжелом состоянии в реанимациях находятся 601 пациент. Также 333 человек подключены в аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кроме того, во временном госпитале в "Ленэкспо" проходят лечение 143 пациентов, еще 412 человек содержатся в пансионате "Заря". В обсервации в пансионате "Балтиец" - 18 человек.

На данный момент в Петербурге на амбулаторном лечении находятся более 27 тысяч человек.