Смольный накажет организаторов несогласованного концерта группы «25/17» в Гигант-холле

Концерт группы "25/17" прошел без согласования. Фото: gov.spb.ru

Власти Петербурга привлекут к ответственности организаторов несогласованного концерта группы «25/17», который прошел 10 декабря в Гигант-холле на Кондратьевском проспекте. Пол оценке Комитета по культуре, мероприятие посетили около тысячи человек, что является нарушением действующих карантинных ограничений.

- Организаторы допустили грубейшие нарушения стандартов санитарной безопасности. В помещении отсутствовали средства дезинфекции, разметка, у персонала и посетителей не было масок. Нарушители будут привлечены к административной ответственности, - сообщает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом.

Предварительно, речь идет о штрафе в размере до полумиллиона рублей. Однако возможна и приостановка работы на срок до 90 суток.

- Строгий контроль за соблюдением действующих требований — в наших общих интересах, - отметил Александр Беглов.