Петербурженка в себе пронесла наркотики в колонию

Суд дал пять лет женщине, пытавшейся пронести наркотики в колонию в себе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Колпинский районный суд Петербурга вынес приговор женщине, которая пронесла наркотики в колонию. На свидание с любимым мужчиной, отбывающим наказание, она пришла со свертком, спрятанным в интимном месте.

- Обвиняемая, достигнув договоренности с осужденным, в ходе долгосрочного на территории исправительного учреждения, перевезла от места своего проживания наркотические средства, упакованные в полиэтиленовые пакеты, поместив их в себя, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Однако сотрудники колонии план сорвали, обнаружив наркотики при досмотре. На женщину навели уголовное дело. Вину она признала, но от реального срока это ее не спасло. Ближайшие пять лет она сама проведет в колонии.