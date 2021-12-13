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Общество13 декабря 2021 11:36

13 нарушений нашли в ходе рейда по магазинам в Петербурге за прошлую неделю

Под раздачу попали и организаторы несогласованного концерта группы «25/17»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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13 нарушителей нашли в ходе рейдов по магазинам. Фото: ККИ СПб

13 нарушителей нашли в ходе рейдов по магазинам. Фото: ККИ СПб

13 организаций-нарушителей карантинных правил за неделю нашли сотрудники Комитета по контролю за имуществом и прочих ведомств Петербурга. Всего проверено было более ста магазинов, кафе и заведений сферы услуг.

- У нарушителей не было QR-кода или масок на сотрудниках, журналов термометрии и дезинфекции, разметки для соблюдения дистанции посетителями, - сообщает пресс-служба комитета.

Теперь владельцам заведений грозит штраф или приостановка работы на срок на 90 дней. Крупный штраф до 500 тысяч рублей ждет и организаторов несогласованного концерта группы «25/17», который прошел в Гигант-холле 10 декабря. Несмотря на действующие ограничения, мероприятие посетило более тысячи человек.