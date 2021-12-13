Власти Ленобласти держат на контроле ситуацию с уборкой снега

Власти Ленобласти контролируют уборку снега. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Ленинградской области держат на особом контроле ситуацию с уборкой снега. С начала зимнего сезона выпало уже почти половины прошлогодней нормы осадков. Где-то коммунальные службы лучше справляются со снегопадами, а где-то хуже. К «штрафникам» обещают принимать жесткие меры.

- Зима проверяет, кто как готов решать задачи. Если мы видим, что постоянно возникают одинаковые вопросы по одним адресам — будем принимать организационные и кадровые решения, - заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Причем речь идет не только о дорогах, но и тротуарах, чтобы пешеходам не приходилось «прыгать через сугробы».

В списке хорошистов в Волосовский, Волховский, Лодейнопольский и Лужский районы, а также город Сосновый Бор. А нарекания от жителей поступили из Всеволожского, Гатчинского и Кировского районов. Особенно жалуются обитатели новостроек. Центр управления регионом уже сделал необходимые внушения руководству районов. Все претензии взяты в работу.