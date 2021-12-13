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Звезды13 декабря 2021 12:29

Центр современного искусства «Арт-станция» откроется у «Авроры»

Он разместится на территории фильтроозонной станции «Водоканала» на Пеньковой улице
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Напротив "Авроры" откроется новый арт-центр.

Напротив "Авроры" откроется новый арт-центр.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый центр современного искусства появится в Петербурге. К весне 2022 года он откроется на Пеньковой улице, напротив крейсера «Аврора». Центр получит название «Арт-станция» и разместится на территории фильтроозонной станции «Водоканала».

- Автором проекта стал петербургский художник Алексей Сергиенко, - пишет сайт spbdnevnik.ru.

Сейчас на объекте, где разместится арт-центр, идут строительные работы, которые планируют завершить к весне. Тогда «Арт-станция» откроется для посетителей, но пока в тестовом режиме. А старт полноценной работы запланирован на лето 2022 года.