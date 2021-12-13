Центр современного искусства «Арт-станция» откроется у «Авроры»

Напротив "Авроры" откроется новый арт-центр. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый центр современного искусства появится в Петербурге. К весне 2022 года он откроется на Пеньковой улице, напротив крейсера «Аврора». Центр получит название «Арт-станция» и разместится на территории фильтроозонной станции «Водоканала».

- Автором проекта стал петербургский художник Алексей Сергиенко, - пишет сайт spbdnevnik.ru.

Сейчас на объекте, где разместится арт-центр, идут строительные работы, которые планируют завершить к весне. Тогда «Арт-станция» откроется для посетителей, но пока в тестовом режиме. А старт полноценной работы запланирован на лето 2022 года.