Школы Петербурга будут работать по свободному расписанию 27 и 28 декабря

Школы в Петербурге могут работать по особому расписанию 27 и 28 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

Учебная четверть в Санкт-Петербурге подходит к концу. Как пояснили в Смольном 13 декабря 2021 года, зимние каникулы в городе начнутся по обычному графику - с 29 декабря. Однако уже с 25 декабря дети смогут отправиться на отдых, а школам не обязательно проводить уроки.

- Посоветовавшись с коллегами, решили: два последних дня четверти - 27 и 28 декабря - школы будут работать по свободному расписанию, - рассказала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

Так, в последние два дня перед началом зимних каникул администрация каждого учебного заведения может самостоятельно решать, как провести это время. Где-то будут проходить уроки, кто-то может организовать кружки, субботники или экскурсии.

Также с 25 декабря родители по желанию уже могут спокойно забирать своих детей на каникулы, если у них есть такая возможность.

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