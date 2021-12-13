«Зенит» сыграет с испанским «Бетисом» в стыковых матчах Лиги Европы

"Зениту" выпал испанский "Бетис". Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский «Зенит» встретится с испанским «Бетисом» в стыковых матчах весенней стадии Лиги Европы. Соперник сине-бело-голубых определился в ходе жеребьевки, которая прошла 13 декабря в швейцарском Ньоне.

- «Зенит» сыграет с «Бетисом» в стыковых матчах Лиги Европы УЕФА! Ждем! – сообщает клубная пресс-служба.

Поскольку «Зенит» попал в Лигу Европы из турнира рангом выше – Лиги чемпионов, то проведет первый из спаренных матчей на своем поле. 17 февраля сине-бело-голубые примут «Бетис» на «Газпром Арене», а 24 февраля в Севилье состоится ответная встреча.

Напомним, что на групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» занят третье место после «Челси» и «Ювентуса», обойдя шведский «Мальме».