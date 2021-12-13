Краснокнижных ящериц обнаружили в зоомагазине в Петербурге

Пять редких ящериц нашли в Петербурге / Фото: Росприроднадзор по СЗФО

В одном из зоомагазинов Санкт-Петербурга обнаружили редких ящериц, занесенных в Красную книгу России. Это пять ушастых круглоголовок, которых держали в террариуме в магазине в Приморском районе. Об этом рассказали в Росприроднадзоре по СЗФО 13 декабря 2021 года.

- К лимитирующим факторам относят сокращение площади подходящих биотопов из-за зарастания песчаных массивов, а также отлов для зооторговли, - пояснили в ведомстве.

Хозяйка зоомагазина заявила, что никакого отношения к ящерицам не имеет. Якобы, они находятся в торговом зале не для продажи, а их принес некий человек и попросил забрать на передержку, но за ушастыми так и не вернулся.

В магазине предоставить документов, подтверждающих законность владения, не смогли. На владелицу торговой точки возбудили административное дело, а на ящериц наложили арест. После того, как будут выяснены все подробности, животных вероятно вернут в естественную природу.