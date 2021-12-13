Каток открылся в Удельном парке Петербурга

В Удельном парке открылся каток / Фото: Самый большой каток в Удельном парке

В Санкт-Петербурге открылся еще один каток. Он расположился в Удельном парке на севере города. Работать ледовая площадка начала еще 11 декабря 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе катка.

- Каток уже наготове: лёд расчищен, коньки высохли, наши работники в хорошем настроении, чего и вам желаем, - отметили в пресс-службе.

Каток в парке работает только по выходным. Сеансы проводятся с 10:30 до 13:30, с с 14:00 до 16:30 и с 17:30 до 20:00. Для катания допускаются взрослые и дети старше трех лет. Один сеанс для взрослых стоит 400 рублей, для студентов и школьников - 200 рублей. Учащимся надо будет предъявить студенческий или школьный билет. Дети от трех до семи лет допускаются при предъявлении свидетельства о рождении за 200 рублей за сеанс только в сопровождении взрослого. Вход посетителей с инвалидностью, ветеранов ВОВ и членам многодетных семей бесплатный. Для пенсионеров первый утренний сеанс бесплатный, а остальные по 200 рублей.

Также попасть на каток можно только при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или медицинского отвода.