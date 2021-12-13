Икону «Преображение Господне» с гербом Санкт-Петербурга на клейме продадут с аукциона

Икону, написанную 125 лет назад в Петербурге, продадут с аукциона. Фото: "Литфонд".

Икону «Преображение Господне» 125-летней давности, написанную в петербургской мастерской Смирнова, продадут с аукциона. Религиозное полотно с окладом из золота и серебра выставили на торги в «Литфонде».

- Дерево, левкас, масло; серебро 84 пробы; серебро, эмаль. Размер 44,5×37,5×3,5 сантиметра, - говорится в описании лота на сайте аукционного дома.

На иконе есть клейма 84 пробы с гербом Санкт-Петербурга и инициалами пробирного мастера «А.Ш» над датой «1895» - года написания иконы, а также мастерской «А СМИРНОВА».

Сохранность у иконы хорошая, но, учитывая ее возраст, реликвия имеет «следы бытования». То есть потертости, потеки, царапины и прочие приметы времени.

Пока что ставки дошли до уровня лишь в 6,5 тысяч рублей. Однако реальную цену лота покажут лишь торги.