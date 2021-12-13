Мосты в Петербурге разведут в ночь на 14 декабря

Мосты в Петербурге разведут последний раз в ночь на 14 декабря Фото: Александр ГЛУЗ

Хоть сезон навигации в Санкт-Петербурге закончился две недели назад, мосты пока что продолжают разводить. Так, в ночь на 14 декабря 2021 года в городе разведут две переправы в целях профилактического обслуживания. Об этом рассказали в компании "Мостотрест".

- В ночь на 14 декабря 2021 года в целях профилактического обслуживания разводятся: мост Александра Невского с 2:20 до 5:10 часов, Благовещенский мост с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00 часов, - пояснили в компании.

Это будет последняя технологическая разводка мостов в этом году. После этого все мосты Северной столицы останутся наведенными вплоть до весны 2022 года. Перед постоянной разводкой в городе также пройдут технологические проверки для подготовки к новому навигационному периоду.