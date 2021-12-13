Школа №207 Петербурга вошла в число лучших в России

Школа № 207 Центрального района вошла в число лучших школ России Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Школа №207 Санкт-Петербурга вошла в число лучших учебных заведений России. Список был составлен рейтинговым агенством REAX. Об этом 13 декабря 2021 года рассказали в администрации Центрального районе Северной столицы, где располагается учебное заведение.

- Школа № 207 с углубленным изучением английского языка вошла в список лучших школ Санкт-Петербурга по количеству выпускников, поступающих в ведущие вузы России за 2021 год, - отметили в районной администрации. - Поздравляем! Гордимся и желаем дальнейших профессиональных достижений!

Кроме того, учебное заведение оказалось еще в одном рейтинге. Школа попала в топ-20 лучших среднеобразовательных учреждений Северо-Западного федерального округа. Критерием также стали выпускники, которые поступили после нее в вузы страны.