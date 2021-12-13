Проспект Ветеранов в Петербурге продлят до Красносельского шоссе

Проспект Ветеранов продлят до Красносельского шоссе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге собираются продлить проспект Ветеранов. Как рассказали 13 декабря 2021 года в Смольном, магистраль будет длиннее на 1,35 километров и соединится в Красносельским шоссе. Таким образом будет увеличена транспортная доступность для жителей новых домов на юго-западе Северной столицы.

- Нам необходимо развивать улично-дорожную сеть в новостройках, в том числе и для общественного транспорта. Новый участок проспекта Ветеранов разгрузит дороги внутри жилых массивов, обеспечит дополнительный выезд на крупные магистрали и связь с Кольцевой автодорогой, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Также в Красносельском районе на 143 метра продлят Зотовский проспект. Это необходимо для того, чтобы пожарные машины смогли легко добираться до города из депо, которое планируется построить на территории "Ручьев". Строительство запланировано за счет бюджета города.