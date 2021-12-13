Облитую кислотой 16-летнюю девушку прооперировали в Петербурге

В Петербурге прооперировали девушку, облитую кислотой Фото: СОЦСЕТИ

Несчастную 16-летнюю девушку, которую в Петербурге облил кислотой ревнивый бывший парень, прооперировали. Об этом 13 декабря 2021 года рассказал пресс-секретарь уполномоченной по правам детей в городе на Неве Александр Попейко.

- Ребенок был прооперирован сегодня, остается по прежнему в тяжелом состояние, - пояснил представитель омбудсмена.

Сейчас врачи ждут, пока состояние девушки стабилизируется, так как ей предстоит еще несколько операций после этого.

Напомним, жуткая история произошла вечером 10 декабря. 16-летняя девушка гуляла со своим 18-летним парнем, когда на них напал ее бывший 24-летний ухажер и плеснул в пару кислотой из бутылки.

Основной удар пришелся на девушку. Она находится в коме. Молодому человеку повезло больше, его уже выписали из больницы. Виновника задержали.