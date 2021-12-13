Снег с дождем продержатся в Петербурге до конца рабочей недели

В Петербург пришло потепление. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зима взяла Петербург в тиски и не желает отпускать. Неделя с 13 по 19 декабря будет еще богаче на осадки, чем предыдущая. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

- Осадки будут самые разные, - предупредил специалист. – Снег, мокрый снег. Есть вероятность, что в какие-то дни он будет сменяться дождями.

В целом погода нас ждет теплая и сырая. Дневная температура в течение как минимум следующих четырех дней будет колебаться в промежутке от -2 до +2 градусов, в среднем – около 0. Температурные переходы через этот самый ноль приведут к тому, что на дорогах образуется гололедица – будьте особенно аккуратны.

Но ничего страшного: уже в пятницу в Северную столицу должно прийти очередное похолодание – местами синоптики ждут до -10 градусов. Так что есть шанс, что нормальная зима с морозцем и снегом сохранится у нас как минимум до Нового года.

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