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Авто13 декабря 2021 15:46

Гигантская пробка перекрыла проезд в Шушары в Петербурге

Автомобилисты стоят как на Московском шоссе, так и на КАД и Витебском проспекте
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Гигантская пробка сковала подъезды к Шушарам из-за заснеженных дорог

Гигантская пробка сковала подъезды к Шушарам из-за заснеженных дорог

Фото: СОЦСЕТИ

И снова снег стал причиной транспортного коллапса в Санкт-Петербурге. Уже днем 13 декабря 2021 года жители города не смогли въехать в поселок Шушары. Примерно с часа дня автомобилист встали в затор в обе стороны на Пушкинкой улице, а местные жители рекомендуют объезжать просто по полю.

- На 13.30 жуткая пробка на заезд и выезд. Со стороны Пушкина стою уже 40 минут, продвинулась на две машины, - рассказали автомобилисты.

- А ещё лучше, через Шушарскую дорогу в полях, - серьезно посоветовали другие.

Оказалось, что машины почти не едут и на въезд в поселок на Витебском проспекте, съездах с Московского шоссе и КАД.

- Все кто едет домой, езжайте через Витебский. На Шушарской под мостом авария, КАД стоит. Это полный треш, - жалуются горожане.

Добавим, что к вечеру затор пока так и не рассосался. Автомобилисты добавляют, что проехать мешают заснеженные дороги.