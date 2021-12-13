Гигантская пробка перекрыла проезд в Шушары в Петербурге

Гигантская пробка сковала подъезды к Шушарам из-за заснеженных дорог Фото: СОЦСЕТИ

И снова снег стал причиной транспортного коллапса в Санкт-Петербурге. Уже днем 13 декабря 2021 года жители города не смогли въехать в поселок Шушары. Примерно с часа дня автомобилист встали в затор в обе стороны на Пушкинкой улице, а местные жители рекомендуют объезжать просто по полю.

- На 13.30 жуткая пробка на заезд и выезд. Со стороны Пушкина стою уже 40 минут, продвинулась на две машины, - рассказали автомобилисты.

- А ещё лучше, через Шушарскую дорогу в полях, - серьезно посоветовали другие.

Оказалось, что машины почти не едут и на въезд в поселок на Витебском проспекте, съездах с Московского шоссе и КАД.

- Все кто едет домой, езжайте через Витебский. На Шушарской под мостом авария, КАД стоит. Это полный треш, - жалуются горожане.

Добавим, что к вечеру затор пока так и не рассосался. Автомобилисты добавляют, что проехать мешают заснеженные дороги.