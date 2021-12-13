Карту Петербурга 1718 года выставили на аукцион

Редкий план Петербурга начала 18-го века продадут с молотка / Фото: РАД

Российский аукционный дом выставил на продажу в Санкт-Петербурге очень редкий лот - один из ранних планов Северной столицы. Карта была составлена в 1718-1720 годах. На ней представлен Петербург в самом начале "своей жизни". Аукцион, на котором собираются продать карту, пройдет 16 декабря 2021 года.

- Карта выполнена в технике медной гравюры на бумаге верже с ручной раскраской. Раскраска, возможно, выполнена позднее. Составитель - Иоганн Баптист Гоманн - немецкий гравер и картограф. В 1715 году был назначен Имперским картографом Священной Римской Империи, - говорился в описании к лоту.

Гоманн был в Петербурге в 1717-1718 года, после этого он и составил карту. План содержит наиболее точную информацию о городе того времени. Часть Васильевского острова составлена на основе чертежей архитектора Доминико Трезини.

План находится в хорошей сохранности и представляет собой антикварную и историческую ценность. Этот редкий экземпляр оценен в 350-380 тысяч рублей.