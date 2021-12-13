Правительство Ленобласти опровергло слухи о строительстве жилого дома в парке "Оккервиль" в Кудрово

Парк "Оккервиль" - излюбленное место для отдыха местных жителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство Ленинградской области опровергло информацию о том, что часть парка «Оккервиль» в городе Кудрово планируют вырубить, чтобы построить там новый жилой комплекс. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

- Старый Генплан действительно предусматривал строительство нового дома на территории парка «Оккервиль», - пояснил губернатор. – Теперь в Генплан внесли изменения. Отныне зоны жилой застройки на территории парка нет вообще.

Эту же информацию подтверждает и комитет стройнадзора Ленинградской области: по словам областных чиновников, никаких разрешений на жилое строительство в границах рекреационной зоны не выдавалось. Поэтому жители Кудрово могут спать спокойно: отнимать у них излюбленное место для прогулок никто не планирует – по крайней мере на данный момент.