Больше 15 000 петербургских семей улучшат жилищные условия до 2024 года

В Петербурге продлят программы, при помощи которых люди могут обзавестись доступным жильем. Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше 15 000 петербургских семей улучшат жилищные условия в ближайшие два года. Подобного эффекта удастся добиться за счет программ «Молодежи – доступное жилье», «Развитие долгосрочного жилищного кредитования» и «Расселение коммунальных квартир». Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила пресс-служба Смольного.

- Финансирование мероприятий, направленных на то, чтобы улучшить жилищные условия тех, кто стоит в очереди на квартиру, увеличится в общей сложности в три раза, - поясняют в администрации Петербурга. – С 2022 по 20224 годы на эти цели будет направлено в общей сложности 57 миллиардов рублей.

Поэтапное финансирование также будет расти. Больше всего денег на поддержку очередников заложено в 2024 году – на эти цели выделят почти 20 миллиардов рублей. Ожидается, что на эти деньги новое жилье смогут получить 15 409 семей.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: