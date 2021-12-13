Бетонный завод заплатит полмиллиона рублей за загрязнение реки Каменки в Петербурге

Вот так выглядела труба, за которую заводу придется заплатить солидный штраф. Фото: комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

Комитет по природопользованию намерен во второй раз оштрафовать петербургскую компанию, занимающуюся производством бетона. Причина – загрязнение отходами цементно-песчаной смеси реки Каменки и территории Приморского района. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

- 11 декабря жители прилегающего микрорайона зафиксировали нарушение природоохранного законодательства, - поясняют в комитете. – Через шланг, выведенный из-под забора предприятия, в реку сбрасывалась масса серого цвета. На место выехала бригада мобильной экологической службы. Были возбуждены административные дела.

Примечательно, что не далее как летом то же самое предприятие уже штрафовали за нарушение природоохранного законодательства. Тогда природоохранная прокуратура установила, что реке Каменка и ее береговой полосе был нанесен ущерб на общую сумму более 12 миллионов рублей. Сумма штрафа составила 860 000 рублей.