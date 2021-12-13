Стала известна причина нового транспортного коллапса в Шушарах

Гигантская пробка отрезала поселок Шушары от вненего мира. Фото: Соцсети

В поселке Шушары в Пушкинском районе Петербурга – снова коллапс. почти километровая пробка наглухо заблокировала Витебский проспект. Ситуация осложняется тем, что это – единственный въезд (и он же единственный выезд). О ситуации «Комсомолке» в понедельник, 13 декабря, рассказал муниципальный депутат МО «Шушары» Тимур Туктаров.

- Это классическая история, - признался активист. – Въезд не только один, он еще и очень узкий И если там случается какая-то авария – а это происходит очень часто – то это приводит к коллапсу.

Новая пробка, по словам Тимура Туктарова, не дотягивает по масштабам до «царь-пробки», собравшейся рядом с Шушарами после первого обильного снегопада, но тем не менее нервов горожанам способна попортить прилично. Сами местные жители ожидают, что она рассосется не раньше 22:00.