Два новых школьных корпуса начнут строить во Всеволожске в 2022 году

Когда новые корпуса введут в строй, пока не сообщается. Фото: Артем КИЛЬКИН

Администрация Ленинградской области отчиталась о работах по обеспечению города Всеволожск новыми детскими садами и школами. По словам чиновников, в скором времени ситуация с ними во Всеволожске должна значительно улучшиться.

- В следующем году во Всеволожске начнется строительство новых новых корпусов для двух школ - № 4 и № 6, - сообщили в понедельник, 13 декабря, в комитете по строительству Ленинградской области. – Кроме того, сейчас администрацией ведется проектирование еще двух детских садов.

Когда новые корпуса введут в строй, пока не сообщается.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как живет город Мурино, за которым – в том числе из-за критической нехватки объектов социальной инфраструктуры и прежде всего как раз школ и детских садов – закрепилось неофициальное, но очень стойкое прозвище «бетонное гетто».