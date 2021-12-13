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Общество13 декабря 2021 17:43

В Петербурге чиновники посчитали рождение второго ребенка в семье намеренным ухудшением жилищных условий

В районной администрации не стали ставить семью на учет в качестве нуждающихся
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В Петербурге чиновники устроили скандал из-за нежелания поставить семью с двумя детьми на "социальный" учет.

В Петербурге чиновники устроили скандал из-за нежелания поставить семью с двумя детьми на "социальный" учет.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чиновники одной из районных администраций Петербурга посчитали рождение второго ребенка в семье намеренным ухудшением жилищных условий. Любопытную историю рассказали в аппарате Светланы Агапитовой, уполномоченного по правам человека в Северной столице. Семья хотела встать в очередь на квартиру в качестве нуждающихся после рождения второго сына. Логика родителей понятна – жить в 30-метровой «однушке» с двумя детьми не сахар. Правда, в ответ чиновники выдали интересные перформанс.

- Администрация района отказала в постановке на учет, объяснив это тем, что семья намеренно ухудшила свои жилищные условия. В чем конкретно состоял злой умысел чиновники никому не объяснили, - разводят руками в аппарате омбудсмена Петербурга.

Формально семья действительно нуждается в квартире «пошире», потому что по закону в России на одного прописанного человека должно полагаться не менее 9 метров. Омбудсмен обратился за помощью в прокуратуру. Надзорное ведомство вынесло протест в отношении администрации, но чиновники продолжают настаивать на своем решении. В итоге вскоре все разрешит суд.