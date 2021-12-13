Беглов рассказал о будущем Охтинского мыса. Фото: пресс-служба компании "Газпром-Нефть"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал сохранить исторические объекты на Охтинском мысу. Как рассказал градоначальник в эфире «Радио России», сначала на участке появится археологическая экспозиция, позже она войдет в состав тематического музея. Напомним, ранее Владимир Путин предложил застройщику и градозащитникам найти компромисс по развитию территорий бывшей шведской крепости. Вскоре КГИОП опять рассмотрит обращение о сохранении участка.

- Мы подготовили единый проект по Охтинскому мысу. Он предусматривает сохранение охраняемых объектов и создание там археологической экспозиции. Она станет частью будущего Археологического музея Петербурга, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что по соседству с охраняемой территорий на мысу появится общественно-деловой комплекс.