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Общество13 декабря 2021 18:44

Беглов пообещал сохранить исторические объекты на Охтинском мысу

По словам губернатора, сначала на месте появится археологическая экспозиция
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Беглов рассказал о будущем Охтинского мыса. Фото: пресс-служба компании "Газпром-Нефть"

Беглов рассказал о будущем Охтинского мыса. Фото: пресс-служба компании "Газпром-Нефть"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал сохранить исторические объекты на Охтинском мысу. Как рассказал градоначальник в эфире «Радио России», сначала на участке появится археологическая экспозиция, позже она войдет в состав тематического музея. Напомним, ранее Владимир Путин предложил застройщику и градозащитникам найти компромисс по развитию территорий бывшей шведской крепости. Вскоре КГИОП опять рассмотрит обращение о сохранении участка.

- Мы подготовили единый проект по Охтинскому мысу. Он предусматривает сохранение охраняемых объектов и создание там археологической экспозиции. Она станет частью будущего Археологического музея Петербурга, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что по соседству с охраняемой территорий на мысу появится общественно-деловой комплекс.