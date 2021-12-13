Известный баскетбольный тренер-педофил подался в бега в Петербург

В Ставрополе судят тренера-педофила, сбежавшего в Петербург. Фото: предоставлено "КП"

В Ставрополе близится к концу суд над известным баскетбольным тренером Дмитрием Бородиновым, которого обвиняют в развращении своих учеников. Обнимания и тискания детей поначалу списывали на сентиментальность взрослого мужчины. После того, как дети перестали молчать и начали рассказывать про странные наклонности тренера, он уехал в Петербург. Формально – для работы, но на самом деле педофил надеялся сбежать от правосудия и залечь на дно.

- Бородинову вменяют не меньше 15 эпизодов насильственных действий сексуального характера. Экспертиза нашла у него «признаки расстройства сексуального поведения», проще говоря, его признали педофилом-гомосексуалистом. Но в момент совершения преступлений он был вменяемым и отдавал себе отчет в том, что делает, - пишет «КП-Ставрополь».

Вину тренер не признает. Вероятно, вместо тюрьмы его посадят в психбольницу. По словам жертв педофила, он лез к ним рукой в трусы, полностью раздевался и приставал в постели во время сборов или после выездных соревнований.