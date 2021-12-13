Адмиралтейские верфи через суд требуют 1,5 млрд рублей у Балтийского завода

В Петербурге судятся два завода - Адмиралтейский и Балтийский. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Адмиралтейские верфи требуют 1,5 млрд рублей у Балтийского завода. Соответствующий иск зарегистрировал Арбитражный суд Северной столицы. Следующее заседание назначено на 10:00 3 февраля 2022 года. Детали претензий не сообщаются, но не исключено, что все связано со строительством ледокола «Виктор Черномырдин», ввод в эксплуатацию которого неоднократно переносили.

- Принято исковое заявление о взыскании, возбуждено производство по делу, - сообщается в картотеке дел Арбитражного суда.

К слову, ранее на ледоколе «Виктор Черномырдин» произошел крупный пожар, СК даже возбудил уголовное дело. Ущерб от происшествия тогда оценили в 1,5 млн рублей.