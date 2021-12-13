В Петербурге отправили в СИЗО четверых полицейских, вымогавших деньги у подростков

Четверых полицейских отправили в СИЗО в Петербурге по делу о вымогательстве у подростков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге суд арестовал четверых мужчин, обвиняемых в похищении двух человек и мошенничестве на 300 тысяч рублей. По версии следствия, 23 ноября 2021 года криминальный «квартет» увидел в промзоне на Васильевском острове двух молодых людей, которые что-то искали в сугробе. Как оказалось, подростки заказала наркотики через интернет. Стражи порядка тут же задержали парочку с «закладками». Вот только намерения у полицейских были незаконные.

- Четверка представилась сотрудниками правоохранительных органов, и силой поместила задержанных в автомобиль, где ударили каждого по лицу и телу. Обвиняемые потребовали передать им 300 тысяч рублей, чтобы не привлекать молодых людей к ответственности, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга со ссылкой на следствие.

К слову, полицейские кружили с наркоманами по городу на протяжении нескольких часов. В итоге им удалось добыть 40 тысяч рублей и 700 долларов. Вину никто из сотрудников МВД не признает. В СИЗО все просидят минимум по 30 января 2022 года.