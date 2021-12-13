Жители исторического дома в центре Петербурга пожаловались на трещины в стенах и пар

В Петербурге жильцы бывшего доходного дома жалуются на трещины в стенах и пар. Фото: vk.com/mytndvor

В Петербурге жильцы бывшего доходного дома жалуются на трещины в стенах и пар. Проблемы на улице Радищева, 42 начались с сентября, сообщают общественники. По их словам, обращения в администрацию Центрального района города и в управляющую компанию не дают никакого результата.

- С сентября месяца не можем решить вопрос парения из стены на первом этаже, а также в лифте. Стена разваливается и мокнет, там колоссальная трещина! Пол тоже с большой трещиной. А ведь здесь же расположен и детский сад, - сообщают жильцы в группе «Центральный район за комфортную среду» в соцсети «ВКонтакте».

Жители дома переживают, что стена в парадной может в скором времени рухнуть.