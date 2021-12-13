Волонтеры ищут социальное жилье молодой матери, работающей курьером в Петербурге

В Петербурге волонтеры спасают от домашних тиранов молодую мать-курьера. Фото: предоставлено "КП"

В Петербурге волонтеры ищут социальное жилье для молодой матери Ксении, которая работает доставщиком еды с ребенком на руках. «Комсомолка» выяснила, что женщина сбежала из семьи гражданского мужа, потому что его родители пьют и дебоширят. Неравнодушные петербуржцы забрали Ксению из маргинальной квартиры. Малыша и мать накормили, помыли, подстригли, и выдали им новую одежду. Но всех нужных документов у них нет.

Сейчас мама и малыш в безопасности. Фото: предоставлено "КП"

- Я позвонила ее бабушке, хочу еще папа и маме. Но, знаете, ее примут туда только на праздники… Не особо хочет кто-то помогать. Мы в поисках социального жилья в Петербурге, - сообщила «Комсомолке» волонтер Ирина.

Добавим, что у молодой матери легкая форма ДЦП, но она старается изо всех сил достойно воспитывать годовалого сына, зарабатывает, да еще и бегает марафоны в свободное время. Как рассказала Ксения «КП-Петербург», она хочет простой спокойной жизни вдвоем с ребенком. «Комсомолка» обратилась за помощью в городской комитет по социальной политике, там обещали взяться за ситуацию.