Суд обязал жителя Петербурга лечиться у психиатра из-за угрозы взорвать дом

В Петербурге отправили на принудительное лечение лжеминера. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге суд обязал жителя Кировского района пройти лечение у психиатра из-за того, что он угрожал включить газ и взорвать дом на проспекте Стачек, где проживает. 17 марта 2021 года злоумышленник находился в запое и решил позвонить в службу 112, где и сообщил о своих намерениях. На самом деле лжеминер никому не хотел причинять вреда, но было поздно спасаться от уголовного дела и стука оперативников в дверь.

- Хулигану назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев и штрафа в 5 тысяч рублей. Кроме этого он будет принудительно наблюдаться у врача-психиатра в амбулаторных условиях, - отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

О том, раскаивается ли лжеминер, не сообщается. К слову, в худшем случае мужчине грозили принудительные работы на срок от 2 до 3 лет.