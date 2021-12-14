В Петербурге выявили около сотни нарушений при очистке крыш от снега и наледи

В Петербурге продолжают выявлять сотни нарушений при очистке города от снега. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга выявила около сотни нарушений при очистке крыш от наледи и дворов от снега. И это только за понедельник, 13 декабря. Сотрудники ГАТИ нашли недочеты при уборке 16 площадок и 87 кровель. Все претензии направляются в адрес местных Жилкмосервисов.

- Совокупное количество мест составило 205, а среди нарушителей есть несколько хозяйств, не убравших 87 крыш. На 72 зонах не убрали 16 площадок, вопреки нормам безопасности и предписаниям городского правительства, - пишет «Мойка78».

По данным издания, пока что самый большой штраф за плохую уборку наледи с крыш получило ЖКУ Минобороны РФ, которая позабыла о состоянии кровли дома на Суворовском проспекте. Тем временем в городе сохранится до конца недели теплая погода с дождями.