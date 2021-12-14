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Общество13 декабря 2021 22:23

Житель Петербурга начал получать копеечную пенсию из-за взыскания долгов

Прокуратура взяла историю под контроль
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге пенсионер начал получать копеечную пенсию из-за взыскания долгов.

В Петербурге пенсионер начал получать копеечную пенсию из-за взыскания долгов.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура взяла под контроль историю с взысканием долгов у пенсионера из Петербурга. Пожилой житель Кировского района начал получать ежемесячные выплаты, размер которых внезапно составил меньше прожиточного минимума. Дело в том, что пенсионер – должник. Но взыскивают с него такие суммы, каких закон, мягко говоря, не одобряет. Поэтому в надзорном ведомстве заинтересовались проблемой пенсионера.

- В отношении пожилого человека возбуждено исполнительное производство, в рамках которого обращено взыскание на его пенсию. После всех произведенных удержаний, размер получаемых пенсионных выплат стал ниже установленного прожиточного минимума, что нарушает права должника, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В итоге надзорное ведомство вынесло протест на постановление об удержании долга из пенсии. В прокуратуре требуют, чтобы проценты удерживаемой суммы стали намного ниже.