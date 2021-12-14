Последние новости в Санкт-Петербурге на 14 декабря 2021 года: Будни молодой матери-курьера с ДЦП и худший район по уборке снега

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 14 декабря 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 14 декабря 2021 года. Наши журналисты отыскали молодую мать, работающую доставщиком еды вместе с годовалым малышом. Оказалось, что женщину зовут Ксения, она крутится как белка в колесе не из-за хорошей жизни. Дома ее обижают и бьют родители горе-мужа. Да и сам папаша плохо обращается с гражданской женой, Ксения даже не записала его как отца ребенка. В минувший понедельник волонтеры выкрали женщину из дома и нашли ей временное жилье. «Комсомолка» уже постучалась в профильный комитет Смольного с просьбой помочь матери в сложной жизненной ситуации.

Жительница Северной столицы обнаружила котенка у себя… в унитазе. Предположительно, крохотного мурлыку хотели утопить, но бедолага выжил вопреки всему. Малыша отмыли, накормили и отогрели. Оказалось, что котенок болен, у него инфекция глаз, но ее можно вылечить.

«Комсомолка» выяснила, в каком районе Петербурга хуже всего убирают снег. Причина нашего мини-расследования проста – в выходные снегопад вновь накрыл город. По неутешительной традиции, чистят районы безобразно. Больше всего проблем в историческом центре. Там преимущественно трудятся дворники, потому что техника не может попасть в дворы-колодцы и на тротуары.

Наконец, «КП» узнала, что ревнивец, обливший 16-летюю девушку кислотой, пытался принудить ее к сексу. Так что слова злоумышленника, рассказанные в суде, о том, что любовь у них была только платоническая, – ложь. Тем временем жертва ревнивца пробудет в коме минимум до следующего года, ей требуется пластическая операция на лице.