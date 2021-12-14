Что произошло в ночь на 14 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге

Трамвай и фура не поделили дорогу на пересечении Корабельной и Кронштадской в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

«Комсомолка» рассказывает о главных ночных происшествиях, которые произошли в ночь с 13 на 14 декабря в Санкт-Петербурге. Жители Северной столицы вынужденно толкали маршрутку на Московском шоссе под конец вечерней смены. На дороге в районе Шушар опять были пробки. Судя по всему, водитель хотел объехать затор по обочине, что было плохой идеей в день, когда на дворе снежная каша и гололед.

В эту ночь обошлось без крупных пожаров. Разве что в Выборгском районе на Светлановском проспекте у дома №3 в «Шевроле» сгорел двигатель. На тушение огня ушло 10 минут, спасатели МЧС выполнили работу почти молниеносно.

Автомобилисты продолжают жаловаться на снежную кашу на дорогах, из-за которой местами происходят ДТП. Например, на пересечении Светлановсокго и Северного столкнулись две легковушки. Тем временем в городе продолжится потепление, с дождями и мокрым снегом. И так до конца недели.