Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 декабря 2021 4:44

МЧС предупреждает об усилении ветра в Санкт-Петербурге

Порывы до 16 метров в секунду ожидаются над акваторией Финского залива
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
МЧС предупреждает о ветре.

МЧС предупреждает о ветре.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главное управления МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает жителей и гостей города об усилении ветра, которое ожидается в течение суток 14 декабря. В основном это касается прибрежных районов, так как задувать будет над акваторией залива.

- По информации Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 декабря по Невской губе Финского залива ожидается усиление юго-западного, южного ветра до 16 метров в секунду, - отмечает пресс-служба МЧС.

В остальном погода ожидается спокойной: будет преимущественно облачно. Днем пройдет снег, местами мокрый, с налипанием на деревьях, проводах и различных конструкциях.

Температура днем будет держаться около ноля, на дорогах гололедица.