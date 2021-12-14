МЧС предупреждает об усилении ветра в Санкт-Петербурге

МЧС предупреждает о ветре. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главное управления МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает жителей и гостей города об усилении ветра, которое ожидается в течение суток 14 декабря. В основном это касается прибрежных районов, так как задувать будет над акваторией залива.

- По информации Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 декабря по Невской губе Финского залива ожидается усиление юго-западного, южного ветра до 16 метров в секунду, - отмечает пресс-служба МЧС.

В остальном погода ожидается спокойной: будет преимущественно облачно. Днем пройдет снег, местами мокрый, с налипанием на деревьях, проводах и различных конструкциях.

Температура днем будет держаться около ноля, на дорогах гололедица.