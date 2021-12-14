Шесть тысяч детских рисунков в поддержку: победителей конкурса «Наш Любимый Врач» наградили в Петербурге

Лучших детских врачей наградили в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Торжественная церемония награждения лучших врачей-педиатров Петербурга прошла накануне в актовом зале Смольного. Здесь чествовали участников конкурса «Наш Любимый Врач», который проводился с 1 по 30 ноября общественной организацией «Врачи Санкт-Петербурга» при поддержке городского правительства.

- В конкурсе участвовали более 2500 детских врачей. За месяц голосования петербуржцы оставили 12 тысяч отзывов и историй‌ выздоровления. Дети нарисовали в поддержку любимых врачей шесть тысяч рисунков, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Лауреатами конкурса стали по 10 педиатров и врачей-специалистов. А среди детских рисунков отобрали 10 лучших работ. Победителей поздравили губернатор Александр Беглов, вице-губернатор Олег Эргашев и глава Комздрава Дмитрий Лисовец.