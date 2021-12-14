Теплый фронт принесет мокрый снег с дождями в Петербург 14 декабря

Во вторник опять будет слякотно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые снегопады ждут жителей Петербурга в наступивший вторник. Согласно данным метеорологов, на город надвигается теплый фронт, который поднимет температуру до нулевой отметки. Снег станет мокрым, на дорогах ожидается гололед.

- Сегодня на погоду в Петербурге окажет влияние теплый атмосферный фронт. Он закроет небо плотными облаками, вызовет небольшой снег, переходящий в мокрый снег. А местами и в дожди, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

В течение дня температура в городе будет держаться в рамках от -1 до +1 градуса. По области будет -3…+2. Ветер южный умеренный, над акваторией Невской губы Финского залива возможны порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление пойдет вниз и составит 754 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.