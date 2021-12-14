Пассажиры выталкивали маршрутку из сугроба на Московском шоссе

Любишь кататься, люби и ПАЗик толкать. Фото: vk.com/spb_today

Очередная история с пассажирами, которым пришлось выталкивать из снега автобус, произошла в Петербурге. На этот раз в сугробах на обочине Московского шоссе застрял маршрутный ПАЗик. Видео процесса спасения автобуса сняли проезжавшие мимо автомобилисты.

- На Московском шоссе сначала маршрутка везет тебя, а потом ты маршрутку, - написали они в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях к видео некоторые пользователи соцсетей позлорадствовали, что водителя маршрутки пришло наказание за попытку объехать по обочине знаменитую пробку в Шушарах, которая накануне стояла с утра и до позднего вечера.

А другие посочувствовали: «вероятно, пассажир попросил здесь остановить».

Отметим, что прошлый раз, когда на Московском шоссе стояла «царь-пробка» дело было в неубраном снеге и фурах, которые не могли заехать на территорию складского комплекса.