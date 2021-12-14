Два человека серьезно пострадали после падения сосулек и снега в центре Петербурге

Сосулька пробила голову женщине в центре Петербурга. На мужчину упал снег. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сразу два человека серьезно пострадали от падения снега и сосулек с крыш всего за одни сутки. Оба инцидента произошли в историческом центре Петербурга. Днем 13 декабря на набережной Мойки травму получила 33-летняя женщина.

- В 14:34 от дома 73 по набережной реки Мойки с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом основания черепа, комой, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина 1988 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

Сейчас петербурженка находится в реанимации Мариинской больницы, за ее жизнь сражаются врачи. Следственный комитет уже завел уголовное дело об оказании некачественных услуг. Подозреваемые – коммунальщики.

Вторым потерпевшим оказался 60-летгний мужчина. Вечером понедельника на 3-ей Советской улице на него упал снег. От удара петербуржцу повредило голову с рассечением и сотрясением мозга. Также медики диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Состояние пациента тяжелое.