Глыба льда проломила крышу машины в Мурино

В Мурино глыба льда проломила крышу машины Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области началась оттепель, а следом за ними и "глыбопад". Так, в городе Мурино уже есть первые пострадавшие - это хозяин машины. Утром во вторник, 14 декабря 2021 года, на автомобиль, припаркованный у дома, упал ледяной снег, который смял крышу легковушки. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- В Мурино упавшим снегом смяло крышу "Лансера", припаркованного у дома 18 на Воронцовском бульваре, - рассказал свидетель.

От удара у машины не толко смяло крышу, но еще и лопнуло заднее стекло. Также отвалился кусок бампера.

Местные жители советуют хозяину автомобиля сразу же обращаться в управляющую компанию дома, где произошло ЧП. Ему конечно предстоят долгие разбирательства, но в итоге автомобиль должны починить.