Мигрант изнасиловал 17-летнюю девушку в Тихвине

Полиция задержала мигранта, которого обвинила в изнасиловании 17-летняя девушка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские из Тихвина задержали 28-летнего мигранта из Узбекистана, который на съемной квартире изнасиловал 17-летнюю девушку. В отделение потерпевшая местная жительница пришла днем 13 декабря.

- По словам заявительницы, все произошло в ночь с 11 на 12 декабря в съемной квартире во 1-м микрорайоне Тихвина. Мужчина, применив физическую силу, изнасиловал ее, - уточняет источник «КП-Петербург».

Полицейские отправились по указанному девушкой адресу и задержали подозреваемого. Известно, что мужчина приехал в Россию в апреле нынешнего года с частным визитом, имеет временную регистрацию в Тихвине.

Сейчас все материалы переданы в Следственный комитет. Вопрос о возбуждении уголовного дела решится по результатам доследственной проверки.