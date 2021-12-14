Движение трамваев закроется по улицам Маршала Казакова и Десантников в Петербурге

Трамвай №60 в Петербурге изменит маршрут движения 17 и 18 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

В Красносельском районе Санкт-Петербурга в конце недели ожидаются изменения в движении общественного транспорта. Как сообщили в СПб ГУП "Горэлектротранс" 17 и 18 декабря 2021 года по вечерам будет прекращаться движение трамвая №60 по улицам Маршала Казакова и Десантников.

- В связи с производством работ по реконструкции контактной сети с 23:30 до 04:30 часов 17 и 18 декабря закрывается трамвайное движение по улице Маршала Казакова и улице Десантников, - предупредили в компании.

В этот период трамваи будут следовать по следующему маршруту: от остановки "ЛЭМЗ" по действующей трассе, далее по Петергофскому шоссе, по проспекту Стачек, на Кронштадтскую улицу, а далее снова выходить на действующую трассу вплоть до станции "Завод "Северная верфь".