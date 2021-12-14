Полиция ищет обстрелявших собаку из пневматического оружия в Петербурге

Полицейские Пушкинского района проводят проверку по факту ранения собаки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку по факту ранения собаки. В понедельник, 13 декабря 2021 года в управление МВД по Пушкинскому району обратилась 30-летняя женщина и рассказала, что кто-то обстрелял ее питопца.

- Женщина пояснила, что в садоводстве "Рехколовское" ее собака сорвалась с цепи и убежала с участка. Около двух часов дня животное само вернулось домой. Однако хозяйка заметила на собаке рану, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На теле собаки была рана от пневматического оружия. Женщина отвезла животное к ветеринару, где ему обработали рану, а после обратилась в полицию.

На данный момент по факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.