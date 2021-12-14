Длинная очередь на маршрутку из-за пробки в Шушарах собралась у метро «Купчино»

100-метровая очередь собралась в Купчино в сторону Шушар. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Жителям Шушар пришлось выстоять огромную очередь, чтобы вечером понедельника просто уехать домой. Основной и единственный путь – Московское шоссе – снова встало в «царь-пробку». Маршрутки не могли добраться до места и вернуться назад. В результате на остановке у станции метро «Купчино» собрались десятки человек.

- Очередь на маршрутку у метро «Купчино» в сторону Шушар, - сообщали горожане в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях пользователи соцсетей поделились на два лагеря. Одни иронизировали над жителями Шушар, купившими «недорогое жилье рядом с Петербургом», а вторые возмущались расположением станции метро «Шушары», построенной не вблизи жилых комплексов, а в промзоне.

- Проблема не Шушарах, а в управленцах, которые только обещают нормальную инфраструктуру и дают добро на застройку таких «гетто», - пишут петербуржцы.