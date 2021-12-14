Два продавца и контролер метро напали на таксиста в Петербурге и угнали его машину

Пассажиры напали на таксиста в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Водитель такси из Мурино пострадал от рук пассажиров. Ночью 13 декабря он взял на борт двоих мужчин и молодую женщину на Народной улице. Однако все трое набросились на таксиста и отобрали у него машину. Правда, далеко уехать угонщики не смогли.

- Около 02:00 у дома 60 по Народной улице подозреваемые руками избили водителя такси, после чего один из нападавших сел в автомобиль и попытался скрыться, но оснащенная бесключевым доступом машина заглохла во дворе, - сообщает источник «КП-Петербург».

Пока пассажиры раздумывали над ситуацией, на место прибыл наряд полиции. Всех троих доставили в отделение, где выяснилось, что двое участников конфликта коллеги и работают продавцами, а третий – контролер метрополитена.

Всем троим выписаны протоколы за нахождение в общественном месте в пьяном виде, а пытавшийся угнать макси пассажир попал под уголовное дело.