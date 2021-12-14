Школьники Ленобласти уйдут на каникулы с 25 декабря

Зимние каникулы в Ленобласти начнутся с 25 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

У школьников Ленинградской области каникулы начнутся раньше срока - с 25 декабря 2021 года. Об этом заявили в администрации 47-го региона. Таким образом зимние каникулы окажутся длиннее. Это сделано для того, чтобы среди детей можно было разорвать цепь инфекционных заболеваний.

- В общей сложности школьники будут отдыхать чуть больше двух недель. Мы пошли по тому же пути, что и осенью, когда увеличили каникулы. Двухнедельный период позволяет прервать цепочку инфекционных заболеваний, а также профилактировать их, - пояснил заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Николай Емельянов.

Так, зимние каникулы в Ленобласти продлятся с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Тем временем, в Петербурге каникулы официально начнутся 29 декабря. Однако родители смогут забрать на отдых детей также с 25 декабря.