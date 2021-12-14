В Комитете по транспорту прокомментировали очередь на маршрутку в Шушары

Причиной очереди стала пробка, но доступность Шушар - куда более глубокая проблема. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

В петербургском Комитете по транспорту прокомментировали ситуацию с огромной очередью на автобусы и маршрутки в сторону Шушар, которая вечером 13 декабря собралась у станции метро «Купчино». По словам очевидцев, ждать приходилось около часа, а сама очередь превышала длиной сто метров. Причиной была очередная пробка.

- Вчера это связано было, что там проезд фура перекрыла. В прошлый раз мы пускали часть автобусов через Софийскую улицу, когда была возможность. Но в целом там некуда отводить транспорт – дорога узкая, - рассказали «КП-Петербург» в комитете.

В ведомстве знают о проблеме, но отмечают, что проблема - комплексная и решать ее надо в том числе с коллегами из Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

- Сколько мы автобусов ни пустим, они все равно встанут в пробку, - говорят «транспортники».

Тем, кто живет в Пушкине, советуют ездить в Петербург и обратно на электричках. Ну а жителям ближних Шушар пока остается только посочувствовать.